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    Муссе Думбия предстоит пройти медосбледование

    Хавбек «Ростова» Мусса Думбия, прибывший в город на Дону из расположения сборной Мали, не принимал сегодня участия в тренировочном занятии команды. В ближайшее время 22-летний игрок пройдет медицинское обследование. На 10-й минуте встречи отборочного раунда к ЧМ-2018 против Кот-д'Ивуара, полузащитник желто-синих рухнул на газон после контакта с Ламином Коне, в результате чего у него запал язык. Футболисту была оказана первая медицинская помощь, а после он был унесен с поля на носилках и заменен.

    «Мусса Думбия прилетел в Ростов-на-Дону. В сегодняшней тренировке он участия не принимал, ему предстоит пройти медицинское обследование», – сообщил пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2016 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 октября 2016, 10:45

      Здоровья Муссе, отличный игрок.

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