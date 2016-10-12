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    Орещук: «Отступные у Панченко – менее двух миллионов, но с ним также еще нужно договориться»

    Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что считает своей гордостью аренду нападающего ЦСКА Кирилла Панченко. По его словам, бело-голубые могут позволить себе выкупить трансфер игрока у армейцев, но при этом им еще предстоит договориться с ним самим. Напомним, 26-летний футболист выступает за динамовцев в начала нынешнего сезона. В 13-ти играх ФНЛ форвард записал на свой счет 11 голов.

    – Трансфер Панченко – ваша главная гордость?

    – Сейчас – да. На момент начала чемпионата считал, что это в равной степени Зотов, Сапета, Луценко и Панченко. Долго убеждал парней, что иногда выгоднее упасть, чем играть в Премьер-лиге там, куда их звали. А Панченко сейчас – это топ-трансфер. 11 голов говорят сами за себя.

    – Панченко меняли целенаправленно на Ионова? Алексей из «Динамо» не рвался?

    – Поймите, зовет участник Лиги чемпионов, чемпион страны. Почему нет? ЦСКА за Ионова предложил нам в аренду пятерых футболистов. Они дублировали те позиции, которые у нас закрыты. Я настоял на том, чтобы ЦСКА разрешил контактировать с Кириллом. Поговорил с ним, с отцом, в итоге трансфер состоялся.

    – У Панченко небольшая сумма отступных.

    – Да.

    – Два миллиона евро?

    – Меньше. Но мало заплатить эти деньги, надо договориться с Кириллом, чтобы он хотел остаться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2016 17:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +108

      sciline10 12 октября 2016, 21:49

      Играя в фнл за команду, у которой там нет конкурентов, сложнее не забить, чем забить.

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2016, 19:24

      чего-то долго ходил в подающих надежды, в 26 уже расцвет должен быть

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 октября 2016, 18:14

      Хороший сезон у парня, пусть дальше растёт и прогрессирует хоть где..!

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