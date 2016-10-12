Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кутепов: «Информация об уходе Карреры станет дополнительной мотивацией для игроков»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов накануне матча с «Ростовом» не стал уделять особого внимания появившейся информации относительно возможного увольнения главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Слухи об уходе Карреры — это попытка психологически повлиять на команду. Внести смуту. Но это ни в коем случае не получится. Возможно, эта информация даже станет дополнительной мотивацией для нас. «Спартак» пытаются сбить с пути, но нас это мотивирует.

    «Ростов» – крепкая команда, но опаски, что мы можем оступиться, нет. Нам нужна победа», — сказал Кутепов.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 15 октября, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2016 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 12 октября 2016, 17:20

      Верю в победу Ростова!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 12 октября 2016, 14:43

      15.10
      Спартак 2:1 Ростов
      16.10
      Бердыев согласовал условия контракта со Спартаком
      22.10
      Урал 2:0 Спартак
      23.10
      Спартак не достиг договоренности с Бердыевам...
      P.S.: Все это мыльная опера старой труппы...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 октября 2016, 13:44

      У Спартака только одна мотивация - НЕ ОПОЗОРИТЬСЯ в очередной раз. Но она же их и погубит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 октября 2016, 11:48

      Победа НЕОБХОДИМА! Так что не налажай пожалуйста!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11