Луис Суарес догнал Креспо в споре бомбардиров в квалификации к чемпионату мира

Форвард сборной Уругвая Луис Суареса отметился очередным голом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии (2:2). Он стал для него 19-м, если брать в расчет квалификацию мировых первенств. После этого Суарес сравнялся по этому показателю с лидером – аргентинцем Эрнаном Креспо.

Суарес имеет на своем счету в текущем отборочном турнире три гола. В квалификации к чемпионату мира-2014 он с 11 голами стал лучшим бомбардиром в Южной Америке, а в квалификации к турниру 2010 года – он забил пять мячей.