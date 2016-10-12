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  • Тюльпанов: «Англия и Украина предлагают бойкотировать чемпионат мира-2018, но их вряд ли кто поддержит»

Тюльпанов: «Англия и Украина предлагают бойкотировать чемпионат мира-2018, но их вряд ли кто поддержит»

12 октября 2016, 06:09
19

Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов уверен, что Россию не удастся лишить этого турнира.

«Что касается проведения чемпионата мира-2018, то, на мой взгляд, отменить его в России уже невозможно. Слишком далеко зашел процесс подготовки, слишком большой риск для ФИФА сорвать турнир. Известно, что Англия и примкнувшая к ней Украина предлагают бойкотировать чемпионат мира-2018. Думаю, другие страны не поддержат это заявление. Оно сделано еще до результатов отборочного турнира. И вряд ли страны, потратившие массу усилий, чтобы попасть на чемпионат мира в России сквозь сито отборочного турнира, откажутся от шанса выступить на таком престижном турнире ради некоего «бойкота».

По поводу футбольной сборной России, то с ней допинговый скандал «разыграть» очень сложно. Футболистам допинг не нужен: им намного важнее повышать игровое мастерство, чем бегать быстрее всех или прыгать выше всех. Замечу, что, когда в апреле к нам приезжал президент ФИФА Джанни Инфантино, он не высказывал никаких сомнений и опасений в отношении проведения чемпионата мира-2018 в России или участия нашей сборной в турнире», – приводит слова Тюльпанова «Парламентская газета».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Россия Украина Англия Инфантино Джанни
Комментарии (19)
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kaa-71
1476242074
Задолбали прихвости америкосов
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1cent
1476244040
ну и правильно не хуй им тут делать , все равно в футбол играть не умеют
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Victor.Vings
1476245639
Пусть бойкотируют! их место бы заняли команды играющие по лучше :)
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Black Giz
1476246475
Они чуют что именно болел этих двух сборных ждут в гости наши хулс. Так сказать встретить по-русски. Вот и очочко их жим-жим. Не хватает ещё польских шакалов в это стадо.
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filosof sparty
1476249553
Две пиндосские подстилки...
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vladimir-7
1476252520
Пусть и не приезжают в РФ, будем смотреть достойных футболистов мира.
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Антибиотик
1476254450
Две никчемные сборные, отсутствие которых никто не заметит.
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firs04
1476255300
Да они и так не попадут на ЧМ. из групп то выходить надо
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ZENIT GOAL
1476257125
Они ещё не отобрались даже,а уже бойкотировать собираются))
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Snek
1476269161
Эти сопли что саксы, что хохлы развели на почве того, что если вылетят, скажут, что и ехать не собирались.
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