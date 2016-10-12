Тюльпанов: «Англия и Украина предлагают бойкотировать чемпионат мира-2018, но их вряд ли кто поддержит»

Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов уверен, что Россию не удастся лишить этого турнира.

«Что касается проведения чемпионата мира-2018, то, на мой взгляд, отменить его в России уже невозможно. Слишком далеко зашел процесс подготовки, слишком большой риск для ФИФА сорвать турнир. Известно, что Англия и примкнувшая к ней Украина предлагают бойкотировать чемпионат мира-2018. Думаю, другие страны не поддержат это заявление. Оно сделано еще до результатов отборочного турнира. И вряд ли страны, потратившие массу усилий, чтобы попасть на чемпионат мира в России сквозь сито отборочного турнира, откажутся от шанса выступить на таком престижном турнире ради некоего «бойкота».

По поводу футбольной сборной России, то с ней допинговый скандал «разыграть» очень сложно. Футболистам допинг не нужен: им намного важнее повышать игровое мастерство, чем бегать быстрее всех или прыгать выше всех. Замечу, что, когда в апреле к нам приезжал президент ФИФА Джанни Инфантино, он не высказывал никаких сомнений и опасений в отношении проведения чемпионата мира-2018 в России или участия нашей сборной в турнире», – приводит слова Тюльпанова «Парламентская газета».