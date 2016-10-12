Промес: «Я буквально пришел в футбол с улицы»

Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес поделился размышлениями о своем характере.

«Я буквально пришел в футбол с улицы и долгое время жил в соответствии с уличными законами. Такие игроки всегда бывают немного бунтарями. Я не мог просто взять и согласиться с чем-то.

Когда я был совсем юным, тренер сказал, что мы должны пробежать десять кругов вокруг поля. Я спросил: «А почему не пять?». Я думал, что стал взрослым мужчиной. Конечно, такое поведение не было разумным, но таков я был тогда, и именно это сделало меня футболистом», – сказал Промес.