Экс-директор «Ливерпуля»: «Хендерсон – одна из главных причин моего увольнения»

Бывший директор «Ливерпуля» Дэмьен Комолли рассказал о причинах своего увольнения.

«Хендерсон – одна из главных причин моей отставки. В день увольнения владельцы клуба сказали мне, что я очень ошибся в Джордане и что его покупка – это деньги на ветер.

Каждый имеет свое мнение, но я считаю, что мы заплатили нормальную цену. Он был молодым английским игроком, а ведь мы знаем, что британские футболисты зачастую бывают переоцененными. Но мы были более чем счастливы заплатить требуемые деньги, потому что думали, что он станет великолепным игроком.

Я никогда не говорил об этом публично, но всегда был уверен, что он станет капитаном. Кто-то скажет, что сейчас об этом легко говорить, но я был убежден в этом уже тогда. Теперь он капитан «Ливерпуля» и сборной Англии», – сказал Комолли.

Добавим, что Хендерсон перешел в «Ливерпуль» в 2011 году за 16 миллионов фунтов.