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    Фернандес: «В сборную России нельзя попасть, лишь получив паспорт»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился размышлениями о своих перспективах в сборной России. Напомним, недавно футболист получил российское гражданство.

    «Я прекрасно понимаю, что в сборную России нельзя попасть, лишь получив паспорт. Этого недостаточно. Я полностью согласен с главным тренером, который сказал, что право быть вызванным нужно заслужить. На моей позиции в сборной России есть очень хорошие футболисты. На данный момент я не сильнее их всех, чтобы играть в стартовом составе. Но я приложу все усилия, чтобы оказаться в команде, – сказал Фернандес.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.10.2016 21:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 12 октября 2016, 21:39

      Даже если не вызовут в сборную, в любом случае будит примером для игроков на его позиции. Пока не знаю кто лучше него на этой позиции. Удачи, Марио! И спасибо за вклад в игру и успехи клуба с гордым именем ЦСКА Москва!!!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 октября 2016, 00:12

      Тебе лучше не надо туда, испортишься !

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 октября 2016, 23:19

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      Ахахах, короче, Фернандес и сам признал, что гражданство получил не ради сборной, а ради лимита. Ну мы эти проделки Гинера и сами понимали.

      -4
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      Рейтинг: +628

      kanav67 11 октября 2016, 22:11

      Скромный парень в отличие от Зобнина, который назвал себя сильнейшим после игры с Коста-Рикой. А по большому счету равных Фернандесу среди правых защитников РФПЛ нет.

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > kanav67 11 октября 2016, 23:18

      У нас полстраны таких сильнейших придурков!

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > kanav67 11 октября 2016, 23:20

      Ты ничего не понял?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Фан666 12 октября 2016, 08:41

      Назови их, главный придурок.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 12 октября 2016, 08:43

      Марио будет играть и в сборной РФ.

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа 11 октября 2016, 21:47

      У тебя получится, Марио...

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 11 октября 2016, 21:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тем более на его позиции

      -6
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > dyema 11 октября 2016, 21:25

      А что или кто на его позиции? У нас все позиции пустые так то

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 21:21

      Нужно знать просто кому занести и кому откатить! Эх Бразилия, паспорт не сделал тебя россиянином!

      -3
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      Рейтинг: +332

      семечкин 11 октября 2016, 21:14

      надо стать высоким, как Вася или Серёжа, и научиться играть центрального, тогда сразу возьмут...

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > семечкин 11 октября 2016, 23:22

      Не для того Гинер ему паспорт пробивал, чтобы он за какие-то сборные играл, ага.

      -1
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