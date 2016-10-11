Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Федун: «Не хочу обращать на новости про Карреру никакого внимания»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной отставке главного тренера Массимо Карреры.

    «Честно говоря, я впервые слышу об этом, даже не видел в прессе подобных сообщений. По этому поводу могу сказать только одно: пишут всякую ерунду. Даже не хочу обращать на это никакого внимания», – сказал Федун.

    Ранее сообщалось, что он хочет сменить наставника на российского специалиста.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2016 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Дэс 12 октября 2016, 02:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Достали уже. С бомжами судью купили, перед матчем с курбастовом слухи пустили, даже не представляю, что будет перед матчем с конями... А ведь это может исходить, как от одного клуба, так и от нескольких. И всё из за того, что видно и дилетанту, что Спартак стал сильнее. Честно выигрывать не хотят. Это говорит о трусости, подлости и слабости. Удар в спину. Но ничего, дамоклов меч висит над такими всегда! Ни про один клуб ведь так не пишут и так не волнуются перед игрой с ним. Страх и уважение, всегда были, есть и будут перед гладиатором, в какой бы форме не находился Спартак! А завистники и особенно малолетки, которые даже не понимают, что такое болеть за клуб, пускай брызжут слюной перед монитором от правды и своей злости, ведь они только это и могут, что оставлять "умные комментарии".

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > Дэс 12 октября 2016, 06:24

      А ты не задумывался может причина в вас. Хотя слово: думать , это не про вас. Ваше это: засудили,заговор,Гинер все купил,петиция,народная,пятая звезда.........
      .и т.д.


      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Дэс > Бью Свиней 12 октября 2016, 13:56

      Хотя слово - "думать". Ваше это - ... . Так правильнее будет ) Научился бы писать, писака )) А по теме, то Я про конкретный случай говорил, а не в общем. Ты из тех, кто сам не знает и сгущает краски, лишь бы, что-нибудь написать "умное", но я не удивлён ) Оскорблять и хамить удел слабых и глупых людей, запомни, пригодится может, а может и нет )

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Дэс > Бью Свиней 12 октября 2016, 13:58

      Ник бы хоть поменял, ума не хватило на большее? )) Живодёр )) Мы были гладиаторами и останемся, а ваше брызганье слюнями про свиней, как то вообще не относится к нам и мы не обращаем на это давно внимание, а только с улыбкой смотрим на таких людей, как на душевнобольных )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 октября 2016, 01:25

      Пиярються, як хряки на свынохферме... Що, Каррера не дав зробыть комусь карьеру?

      Федун Леонид Арнольдович родился 5 апреля 1956 года в Киеве.

      В 1977 году окончил военно-политический факультет Ростовского высшего военного командного училища имени М. И. Неделина.

      С 1984-го по 1992-й преподавал политэкономию в Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Дослужился до звания полковника.

      В 1993-м завершил обучение в Высшей школе приватизации и предпринимательства по специальностям «социология» и «работа с ценными бумагами».

      В 1993-1994 годах занимал должность генерального директора АО «Лукойл-Консалтинг».

      С 1995-го стал вице-президентом ОАО «Лукойл» и создал брокерскую компанию «Лукойл-резерв-инвест» (сейчас «ИФД КапиталЪ»).

      На настоящий момент является председателем совета директоров «ИФД КапиталЪ», а также членом совета директоров и вице-президентом по стратегическому развитию «Лукойла».

      ....

      Давай, Спартак, отрабатывай КапиталЪ!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Denideni 12 октября 2016, 00:31

      У нас что пресса, что уровень футбола. Одинаковы!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      RedRoom 11 октября 2016, 22:54

      Все ясно - Утка, листаем дальше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 11 октября 2016, 22:13

      Мясное руководство много курит. Вы вообще без башни что-ли ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 октября 2016, 21:36

      Если это правда-то уважуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 11 октября 2016, 21:30

      ну и славно!!!

      иногда нет более приятной новости, чем новость, об отсутствии всяких новостей!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 октября 2016, 20:56

      Нет дыма без огня,что то много Спартака в последнее время)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 11 октября 2016, 20:47

      Федун: «Не хочу обращать на Карреру никакого внимания, но не получается, больно уж люб он мне»

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 11 октября 2016, 20:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Посмотрим, обратишь ты внимание на Карреру после поражения от Ростова.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11