Федун: «Не хочу обращать на новости про Карреру никакого внимания»

Достали уже. С бомжами судью купили, перед матчем с курбастовом слухи пустили, даже не представляю, что будет перед матчем с конями... А ведь это может исходить, как от одного клуба, так и от нескольких. И всё из за того, что видно и дилетанту, что Спартак стал сильнее. Честно выигрывать не хотят. Это говорит о трусости, подлости и слабости. Удар в спину. Но ничего, дамоклов меч висит над такими всегда! Ни про один клуб ведь так не пишут и так не волнуются перед игрой с ним. Страх и уважение, всегда были, есть и будут перед гладиатором, в какой бы форме не находился Спартак! А завистники и особенно малолетки, которые даже не понимают, что такое болеть за клуб, пускай брызжут слюной перед монитором от правды и своей злости, ведь они только это и могут, что оставлять "умные комментарии".
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной отставке главного тренера Массимо Карреры.
«Честно говоря, я впервые слышу об этом, даже не видел в прессе подобных сообщений. По этому поводу могу сказать только одно: пишут всякую ерунду. Даже не хочу обращать на это никакого внимания», – сказал Федун.
Ранее сообщалось, что он хочет сменить наставника на российского специалиста.