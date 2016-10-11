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    Зотов: «Не первый раз пытаемся доказать, что права игроков в «Кубани» нарушены»

    Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил о готовности помочь бывшим игрокам «Кубани» добиться от клуба выплат задолженностей по зарплате. Ранее появилась информация, что несколько экс-легионеров команды готовятся подать групповой судебный иск.

    «Мне об этом известно. Но игроки «Кубани» к нам пока не обращались. Нужно разбираться. Написано, что футболисты хотят подать иск в суд. Значит ли это, что документы будут поданы в палату УЕФА или палату по разрешению споров РФС? В любом случае мы поможем игрокам. Это уже не первая ситуация, где мы пытаемся доказать, что права футболистов в «Кубани» нарушены», – заявил Зотов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2016 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 11 октября 2016, 15:13

      Права человека в стране нарушены, зарплаты и пенсии заморожены, а цены на все растут!!!! лучше бы на это внимание обратил, а футболисты сами разберутся или бабла хочет с них поиметь за помощь??....

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