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    Жоаозиньо: «Каждый день тренируюсь с мыслями, что теперь все зависит только от меня»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо не терял времени пока восстанавливался от травмы. Нахождение вне футбола позволило ему лучше понимать саму игру.

    – Есть ощущение, что вот сейчас вы, наконец, вернулись на прежний уровень?

    – Мне нужен не просто прежний уровень, мне нужен новый уровень. Я много для этого работаю, потому что понимаю, как это важно. Каждый день тренируюсь с мыслями, что самое сложное и страшное позади и что теперь все зависит только от меня.

    – Сергей Галицкий говорил, что ваше восстановление протекало тяжело.

    – Да, очень тяжело. Мало того что пропустил много времени и потерял ритм, так потом долго не мог этот ритм восстановить. То играл, то нет. Не было такого, чтобы я провел три или четыре матча подряд. Втягиваться пришлось долго, но спасибо всем, кто поддержал меня, – клубу, партнерам, тренерам. Сейчас у меня есть возможность играть чаще, и я чувствую себя гораздо лучше.

    – Говорят, что после таких травм нужно чуть ли не заново учиться играть.

    – Конечно, многие вещи забываешь. Но я не боюсь учиться. Мне, наоборот, нравится узнавать что-то новое. Когда я восстанавливался и не играл, смотрел очень много футбола. И каждый раз представлял, что бы сделал на поле в той или иной ситуации. Для меня это было что-то вроде затянувшейся теории. Когда нет выбора, такие занятия не утомляют. Мне кажется, я за это время стал чуть лучше понимать футбол.

    – Насколько изменилась ваша жизнь с тех пор, как вы стали гражданином России?

    – Изменилась не жизнь, изменился я. Стал в чем-то более жестким, более конкретным. Мне кажется, это типично русские качества. Мне нравится, как русские бьются за справедливость, как отстаивают свою права, защищают свою семью. Я бы хотел перенять эти качества. К слову, и как футболист я тоже стал играть жестче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2016 11:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 11 октября 2016, 17:40

      А вот как футболист не надо ничего у наших перенимать

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 11 октября 2016, 14:15

      Жора ты молодец! Удачи тебе!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 11 октября 2016, 14:03

      А до этого все зависело от меня )

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 11 октября 2016, 12:27

      Удачи тебе Жора, не подведи наш "Краснодар"!!!!!!!!! Забивай кучу голов всем!!!!!!!!!!

      7
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