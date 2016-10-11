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    Силкин: «Спартак» в открытый футбол с «Ростовом» не поиграет»

    Известный российский специалист Сергей Силкин дал прогноз на предстоящий центральный матч тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Ростов», который состоится в пятницу, 14 октября.

    — Любопытно, как «Спартак» выйдет из той ситуации, в которую он попал после серии из трех поражений подряд. Будет очень сложно. «Ростов» крайне неприятный соперник. С ним в открытый футбол не поиграешь. Все футболисты прекрасно понимают: выходя на поле против команды Бердыева, нужно свести ошибки к минимуму. Цена их высока, каждая может стать роковой. «Ростов» в прошлом туре победил ЦСКА, ни в чем не уступив чемпиону по игре.

    — Кто сильнее по подбору футболистов — «Спартак» или «Ростов»?

    — Важнее не то, как укомплектована команда, а насколько она сыграна. Вот на это надо смотреть. Ростовчане сыграны хорошо.

    — Много спорят о том, чей сейчас «Спартак» — Карреры или Аленичева. На ваш взгляд, чей он?

    — Спартаковский! (Смеется). Вообще-то я игрок «Динамо», поэтому мне ближе своя команда. А какой «Спартак», не знаю. Каррера уже не первый день в команде, готовит ее, дает установки. Наверное, это уже команда нового тренера.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.10.2016 11:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +767

      товрос 11 октября 2016, 17:21

      в субботу 19.30

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > товрос 11 октября 2016, 17:48

      спасибо. А то Силкин чой-то попутал... А может, это Спартак играет в пятницу, а Ростов - в субботу?.. Ха! Удачи, РСМ!

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 октября 2016, 16:24

      ...Когда матч - в пятницу или в субботу?!.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      15426378s 11 октября 2016, 16:08

      болею за РСМ и победа будет в его пользу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 11 октября 2016, 15:20

      Гранат голешник Спартаку заколотит, у него традиция такая, бывшим забивать, вон даже за Спратак-2 Динамо умудрился забить ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 11 октября 2016, 15:03

      судя по последним матчам РОСТОВ должен выиграть,но это футбол,он непридсказуем будем болеть за свои команды,а после тура будем обсуждать,интересно кометы почитать

      5
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      Рейтинг: +144

      человек просто 11 октября 2016, 14:09

      Чем закончится игра предсказать трудно. Но Ростов как мужики молчят. А такие как Ребров портят имидж команды.Помогите поддержите уже обкакался не начав играть. Я болею за Ростов. Но как нормальный мужчина с уважением отношусь и к Спартаку. Пусть победит сильнейший.

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 октября 2016, 14:00

      Ростов обязательно победит, самое главное чтобы судья не удалял ростовчан)))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 октября 2016, 13:37

      Ростов победит очень радостно и весело.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 октября 2016, 12:30

      Рекламу Спартаку делают все, кому не лень. Хотя в ней на сегодняшний день и близко нету таких футболистов, кем гордились прежде. А бренд... Это всего лишь картинка

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 11 октября 2016, 12:20

      Удачи, желто-синие!

      2
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