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    Луческу: «Я объяснил игрокам «Зенита», что нужно забыть о Халке и научиться брать ответственность на себя»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что ему было нелегко изменить менталитет игроков петербургского клуба, привыкших полагаться на индивидуальное мастерство нападающего Халка. Бразилец защищал цвета сине-бело-голубых с 2012 года, а минувшим летом покинул город на Неве, перебравшись в чемпионат Китая.

    «В России потрясающая конкуренция. Здесь работают квалифицированные тренеры, в каждой команде есть иностранные футболисты, заполняются трибуны. Скоро у «Зенита» будет новый стадион, и он, возможно, даже превзойдет арену в Донецке, которую я считаю лучшей в мире. Мы боремся за титул, но моя цель состоит не в этом. Для меня важен каждый отдельный матч. Было очень трудно изменить менталитет команды, поскольку ребята привыкли бросать мяч в сторону Халка. Я объяснил им, что нужно забыть о бразильце. Теперь каждый должен брать на себя ответственность», – цитирует Луческу румынское издание Dolce Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2016 17:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 11 октября 2016, 00:05

      точно точно,халк=жулиано)))

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 октября 2016, 19:24

      Не, Халка мы не забудем ) Но без него Зенит меняется в лучшую сторону

      5
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > APchelov 10 октября 2016, 23:08

      Соглашусь,хотя очень люблю Халка!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 10 октября 2016, 18:27

      да ладно, нашли хорошую замену(Жулиано)!!!!

      5
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > Parham 10 октября 2016, 19:26

      да ладно, нашли хорошую замену (Луческу)!!!

      8
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      Рейтинг: +1423

      Parham > Вомбат 10 октября 2016, 20:37

      ++++++++++++++++

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 10 октября 2016, 18:13

      команда меняется на глазах - это радует

      7
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 10 октября 2016, 18:02

      Луческу надо обновлять команду, а то позор в защите Кришито и Жирков только играют(Новосельцев пока мало играл) нападение тоже слёзы хотя Дзюба и прибавил... Кокорин радует стал пахать и в обороне... работы непочатый край после физруков

      2
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > B_A_IV 10 октября 2016, 19:26

      особенно последнего, которому непонятно за что Газпром платил зарплату почти как у Капелло.

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      Рейтинг: +592

      spaike > B_A_IV 10 октября 2016, 20:24

      Согласен с тобой. Команду надо обновлять. Нужно срочно покупать хорошего центрального защитника, голкипера, и серьезно задуматься о предстоящей замене не молодеющих А.Кержакова, Жиркова и Анюкова, а так же топорному Юсупову и Витселю который скорее всего уйдет либо зимой или летом.

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