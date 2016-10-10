«ПСЖ» планирует приобрести Неймара следующим летом за 200 миллионов

«ПСЖ» не оставляет попыток приобрести нападающего «Барселоны» Неймара. Руководство парижан готово заплатить за бразильского форварда следующим летом до 200 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату в 25 миллионов в год.

Сообщается, что 24-летний футболист мог перейти во французский клуб накануне этого сезона, но в итоге решил остаться в столице Каталонии.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар провел пять матчей, в которых забил четыре гола. Его рыночная стоимость составляет 100 миллионов.