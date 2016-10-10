Футбольная ассоциация Финляндии: «Новость о провальном допинг-тесте Еременко – это спекуляция»

Футбольная ассоциация Финляндии прокомментировала слухи о том, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко провалил допинг-тест.

«Вчерашние новости о Еременко в финских СМИ – просто спекуляция. Мы были лишь проинформированы о его отстранении, дело это исключительно между УЕФА и его клубом ЦСКА, поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть что-либо по этому вопросу», – заявил представитель пресс-службы Футбольной ассоциации Финляндии.

Напомним, что футболиста отстранили от футбола на 30 дней.