Дурманов: «Снюс» можно назвать допингом, но в списке запрещенных его нет»

Известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов прокомментировал информацию, согласно которой УЕФА отстранил от футбола полузащитника ЦСКА Романа Еременко из-за употребления «снюса».

«Тема табака как допинга горячо обсуждается в антидопинговом сообществе уже 10 лет. Существует множество исследований, которые единодушно говорят, что есть все основания, чтобы табак был запрещен, особенно такого типа, как сосательный («снюс»). Есть очень интересная статистика в игровых видах спорта, например, бейсболе, согласно ей, 45 процентов профессиональных бейсболистов жуют табак. Сосательный табак – это психостимулятор, он оказывает явное и очень быстрое воздействие на организм спортсмена, в течение 15-20 минут идет стимуляция, которая длится около 30 минут, за это время у спортсмена увеличивается выносливость и сила, улучшается реакция», – заявил Дурманов.