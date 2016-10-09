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  • Дурманов: «Снюс» можно назвать допингом, но в списке запрещенных его нет»

Дурманов: «Снюс» можно назвать допингом, но в списке запрещенных его нет»

9 октября 2016, 16:20
8

Известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов прокомментировал информацию, согласно которой УЕФА отстранил от футбола полузащитника ЦСКА Романа Еременко из-за употребления «снюса».

«Тема табака как допинга горячо обсуждается в антидопинговом сообществе уже 10 лет. Существует множество исследований, которые единодушно говорят, что есть все основания, чтобы табак был запрещен, особенно такого типа, как сосательный («снюс»). Есть очень интересная статистика в игровых видах спорта, например, бейсболе, согласно ей, 45 процентов профессиональных бейсболистов жуют табак. Сосательный табак – это психостимулятор, он оказывает явное и очень быстрое воздействие на организм спортсмена, в течение 15-20 минут идет стимуляция, которая длится около 30 минут, за это время у спортсмена увеличивается выносливость и сила, улучшается реакция», – заявил Дурманов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (8)
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tootoo
1476020733
Известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов )))
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Обер-КанцлерЪ
1476027418
"в течение 15-20 минут идет стимуляция, которая длится около 30 минут" - профессор Дурманов в ударе! или в кумаре)
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Spbq
1476029313
Ахахахахаха!!!!))))
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radga
1476029744
Раз нет запрета, то ничего не будет, боюсь что дело там не в "Снюсе", вот тогда полная ж... .
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vladimir-7
1476031770
Российских легкоатлетов не допустили до олимпийских игр, хотя допинг-тест был в норме. Борьба против России продолжается.
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Aztec58
1476047622
Дурман он и есть дурман.
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Опорник84
1476080311
Просто нарики какие-то,а не спортсмены!
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