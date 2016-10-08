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    Сарсания: «Спартак» – команда несбалансированная, группа атаки сильнее обороны и вратаря»

    Бывший футбольный агент, экс-спортивный директор «Динамо» и «Зенита» Константин Сарсания считает, что «Спартак» обладает несбалансированным составом, который является пятым по силе в РФПЛ. Но даже при этом, по его словам, красно-белые имеют шансы на чемпионство, если сумеют компенсировать свои недочеты самоотдачей, организацией игры и функциональной подготовкой.

    – Как реагируете на информационное цунами после матча «Зенит» – «Спартак», которое смело со своего поста главу судейства Валентина Иванова?

    – Ошибки, безусловно, были. Самая обидная для «Спартака» – когда не дали желтую карточку Кришито за фол против Промеса. Но таких фолов, как и такого судейства в целом, у нас в лиге достаточно. И ни один матч другой команды не вызывает в обществе истерику. Такая же истерика в прошлом чемпионате была после игры «Ростова» и «Спартака». Теории заговоров возникают лишь после поражений красно-белых.

    – Но играет самая популярная команда страны. Какое место по силе состава занимает в Премьер-лиге «Спартак»?

    – «Спартак» – команда несбалансированная, это ключевая проблема. Группа атаки сильнее обороны и вратаря. По составу, с точки зрения его сбалансированности, «Спартак» – пятая команда лиги.

    – Получается, перспективы на чемпионство сомнительны.

    – Бывает, что недочеты компенсируются самоотдачей, удачей, организацией игры, функциональной подготовкой. Футбол непредсказуем, и, исходя из этого, у команды есть шансы на чемпионство.

    – У Карреры нет российского помощника. Нужен такой человек?

    – Конечно. Либо тренер, либо спортивный директор. С чего началась неудачная серия? На мой взгляд, Каррере не объяснили, что Хабаровск при Григоряне – очень агрессивный соперник, и, если стоит задача взять трофей, надо играть основным составом. А получилось, что поехали основой, но вышли полурезервом. Считаю, это и есть незнание российских реалий. СКА Григоряна сыграл в агрессивный футбол, чего красно-белые явно не ожидали. Получилось, и силы потратили на дальний перелет, и проиграли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 18:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 октября 2016, 15:11

      всётаки много болел у спартака среди медиа братии, постоянно тему заговора мусолят, прав в этом сарсания

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      Рейтинг: +6

      Алихан95 9 октября 2016, 01:42

      это мы еще посмотрим 5-я или нет!

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