Селихов занимается индивидуально накануне матча с «Локомотивом»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов тренируется по индивидуальной программе накануне поединка 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом»: страж ворот незначительно повредил голеностоп в последней игре с «Уфой» (1:1). Кроме того, на занятии отсутствует хавбек Фегор Огуде, взявший дополнительные выходные в связи с семейными обстоятельствами. Нигериец в скором времени прибудет в расположение пермяков.

Встреча «Амкар» – «Локомотив» состоится 15 октября в Перми и начнется в 14:30 мск.