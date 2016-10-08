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    Селихов занимается индивидуально накануне матча с «Локомотивом»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов тренируется по индивидуальной программе накануне поединка 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом»: страж ворот незначительно повредил голеностоп в последней игре с «Уфой» (1:1). Кроме того, на занятии отсутствует хавбек Фегор Огуде, взявший дополнительные выходные в связи с семейными обстоятельствами. Нигериец в скором времени прибудет в расположение пермяков.

    Встреча «Амкар» – «Локомотив» состоится 15 октября в Перми и начнется в 14:30 мск.

    Источник: ФК «Амкар»

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    08.10.2016 12:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 8 октября 2016, 17:19

      здоровья всем нашим .... да и не нашим тоже здоровья ...

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