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    Грозный: «Думаю, «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца»

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный считает, что на золотые медали в РФПЛ в нынешнем сезоне реально претендуют лишь красно-белые и «Зенит».

    «Считаю, что «Зенит» и «Спартак» будут бороться за чемпионство до конца. Тем более — «Ростов» обыграл ЦСКА. «Зенит» набрал тот ход, который ждут болельщики. Правильно то, что формула чемпионата позволяет иметь интригу в каждом туре. Как минимум восемь команд борются за еврокубки. Я против искусственного сокращения участников. Да еще и при такой формуле, когда играются стыковые места. Это очень здорово. Меньше будет проходных игр. У «Спартака» потенциал тоже высокий.

    Сейчас пауза в чемпионате, связанная с матчами сборных. «Зениту» она не на пользу, поскольку команда набрала ход. А вот «Спартаку» как раз необходимо отдышаться. Потому что после великолепного старта команда вылетела из Кубка России, а затем уступила дома «Уфе» и одному из конкурентов — «Зениту». Однако победные традиции «Спартака», имеющего шикарный подбор игроков, никуда не улетучились. Когда надеваешь футболку этой команды, ты не имеешь права играть ниже определенного уровня», – заявил Грозный.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.10.2016 11:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6

      чепушило 8 октября 2016, 23:21

      ЦСКА кобинетники при игре 0 как то выигрывают

      0
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      Рейтинг: +101005

      zigbert 8 октября 2016, 15:19

      Прогноз вещь не надежная.Что будет дальше никто не знает.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 14:35

      Фу-у, мерзопакостная личность.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 октября 2016, 14:30

      Не Спартак, скорее Ростов.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 октября 2016, 13:46

      А спартак уже устал? , вылетел из кубков, играет раз в неделю и запыхался несчастный))) Тогда точно ему не место наверху........

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 8 октября 2016, 13:43

      Мастерство из-за дога не улетучивается. Вперед, Спартак!

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 8 октября 2016, 13:31

      Не говори ГОП ДЯДЯ!

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 8 октября 2016, 12:44

      Каждый год до перерыва хрюшек сватают в тройку призёров,а заканчивается это всегда так,что увольняют тренеров и продают футболистов,если они там есть кнч.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 8 октября 2016, 11:59

      Вы правы дядя

      -3
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      Рейтинг: +11370

      alp 8 октября 2016, 11:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За чемпионство будут бороться Зенит и Ростов. Может быть, ЦСКА подтянется. место спартака 5-6. а может и еще ниже.

      -8
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