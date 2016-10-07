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    Аджоев: «Тульский «Арсенал» ждет аудиторская проверка»

    Новый президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал ситуацию с аудитом в клубе, а также прокомментировал вероятные кадровые перестановки в руководстве.

    «Представители «Ростеха» сами предложили провести аудит клуба. Скорее всего, он начнется со следующей недели. Все хотят, чтобы все было прозрачно и чисто. Если из организации уходит руководитель, то он должен оставить такое наследство, за которое не было бы стыдно. А если приходит новый менеджер, то он должен взять в руки то, за что будет отвечать.

    Я не могу говорить о каких-либо кадровых решениях, поскольку только вступил в должность и даже не видел штатного расписания. Пока не знаю, состоит ли тот или иной работник клуба в штате или на договоре и как звучит официальное название его должности. Здесь все пока не до конца ясно: стадион находится в аренде, база тоже. Пока разбираемся в хозяйстве», – заявил Аджоев.

    Источник: Известия

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    07.10.2016 22:26
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