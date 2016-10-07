Голландия – Белоруссия. Промес выйдет в стартовом составе

Определились составы команд на матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 между сборной Голландией и Белоруссией. Отметим, что в стартовом составе оранжевых выйдет полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Голландия: Стекеленбург, Блинд, ван Дейк, Брума, Карсдорп, Классен, Стротман, Вейналдум, Снейдер, Промес, Янссен.

Белоруссия: Горбунов, Политевич, Бордачев, Сиваков, Поляков, Маевский, Риос, Корзун, Кривец, Гордейчук, Корниленко

Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.