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    Саввиди: «Сто лет не видел Бердыева и еще сто лет видеть бы не хотел»

    Председатель совета директоров холдинга «Группа Агроком» Иван Саввиди рассказал о прекращении сотрудничества с «Ростовом».

    – Недавно вы заявили, что уведомили «Ростов» о прекращении спонсорства. Не пересмотрели свое решение?

    – Они хорошо себя чувствуют и без нас, зачем мешать их комфорту? Сегодня совет директоров еще раз рассмотрит состояние дел. У нас до сих пор нет официального ответа от клуба. А это означает, что наши требования игнорируются. Мы о чем-то говорим, а они делают вид, что не слышат нас. Это оскорбляет достоинство компании, наносит ей вред и ущерб, а значит, наносит вред экономике страны и региона. Так быть не должно.

    Это явно выраженное отсутствие стратегии и уважения к спонсору. Причем, во всей стране. Нужно формировать иное отношение к спонсорам. Поэтому мы видим: клубы умирают, у клубов огромные долги… Мы делаем вид, что этого нет. Потом традиционно: вызвали, наклонили, дали денег. Слава богу, в нашем случае это не так. С моей точки зрения, людей, которые любят футбол и готовы вкладывать в него, надо беречь.

    – Раскол в отношениях с клубом начался после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов, когда клуб не нанес на форму логотип одной из ваших компаний, взяв за это деньги?

    – Ты купил форму на мои деньги, говоришь, я напишу (название спонсора). Я оплатил самолет в Германию, оплатил форму, заплатил налоги, разблокировал арестованный счет – это все траты, которые понесла наша компания. Они говорят, что все нормально, что напишут название «Атлантис Пак», а потом говорят про регламенты УЕФА. А когда вы деньги брали, вы не знали про эти регламенты?

    – Готовы ли вы вернуться к поддержке клуба в случае смены руководства?

    – Думаю, что не буду спонсировать «Ростов» и в случае смены руководства. Я уже сыт по горло, не хочу. Не хочу, потому что на это отвлекается финансовая служба компании, директоры. У нас другие принципы, работа не ждет. Мы работаем в 80 странах мира и не можем целыми днями обсуждать вопросы, должен был футбольный клуб написать что-то на майках или не должен был. Иначе мы потеряем все.

    Это мой город. Город, который я люблю. Это вид спорта, который я люблю. В этот клуб слишком много я вложил. И вся инфраструктура, которая у них есть, создана мной. И при этом вот... Это как женщина любимая тебе изменила, и ты не можешь простить. И все.

    – СМИ сообщали о ваших разногласиях с Курбаном Бердыевым. Связана ли с ним нынешняя конфликтная ситуация?

    – Не знаю. Я его сто лет не видел и сто лет не хотел бы видеть. Что они делают, это уже их проблемы.

    Источник: Р-Спорт

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    07.10.2016 17:19
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1297

      compka 8 октября 2016, 18:32

      Саввиди пиарится на фоне Бердыева

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 октября 2016, 12:30

      Для 100 лет Савиди хорошо сохранился!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 8 октября 2016, 11:28

      сейчас прочитал в чемпионате Саввиди готов дать 30 млн. если стадион олимп назовут им. Понедельника. РОСТОВ отказывается

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > товрос 8 октября 2016, 14:02

      Ростов не может отказаться,это не его,а кому принадлежит стадион вообще не понятно

      0
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      Рейтинг: +1537

      zarsm 8 октября 2016, 09:52

      Саввиди пес. Кого он из себя возомнил? Так базарит, будто РСМ загнется без его помощи которую он оказывал и тут же отмывал обратно заработанные клубом деньги. Этот человек больше спиздил, чем отдал.

      6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 октября 2016, 08:28

      Какой весь белый и пушистый!
      Осталось крылышки приделать и нимб над головой...

      5
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      Рейтинг: +365

      yaran56 8 октября 2016, 08:15

      Саввиди в роли Моськи, пусть полает немного, вреда все равно не будет.























      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 7 октября 2016, 23:59

      ...В 2003 году Саввиди был избран депутатом Государственной думы. Через четыре года избрался в неё повторно, в 2012 году не сумел снова стать депутатом, несмотря на большие усилия...
      ...Руководимая Саввиди компания получила в 2011 году широкую известность выпуском нескольких брендов сигарет, явно предназначенных для детей и подростков. Выпуск новых брендов сопровождался активной рекламной кампанией, также направленной на подростковую аудиторию.
      ....Предложение Саввиди о слиянии клуба СКА (Ростов-на-Дону) с ФК «Ростов», финансируемым из областного бюджета, было отвергнуто....
      ...В 2012 году приобрёл контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК...
      ...то я дам 30 млн, чтобы назвали стадион именем Виктора Понедельника. Не хотите, давайте, назовём стадион «Атлантис Пак». Давайте делать что-то, что мы назовем взаимовыгодными действиями. Но они не хотят», — подытожил Саввиди.
      ...Например, 100 миллионов рублей, которые недавно выделил на покрытие долгов клуба бывший его владелец Иван Саввиди, больше похожи не на благотворительную помощь клубу, а на взятку губернатору Василию Голубеву за помощь в решении бизнес-вопросов. Тем более, что фамилия Саввиди и ранее упоминалась в контексте скандала с использованием губернатором частных самолетов, взлетавших с принадлежащего предпринимателю аэропорта....

      2
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      Рейтинг: +24

      uk122 7 октября 2016, 21:25

      На заборе возле аэропорта сделайте граффити надпись ему «Атлантис Пак», пусть угомониться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 7 октября 2016, 20:39

      КТО БЕРДЫЕВ ЗНАЮТ ВСЕ, КТО ТАКОЙ САВИДИ ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ! ЕСЛИ ЕМУ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ, ОТДАВАЙ НАВОРОВАННЫЕ АКТИВЫ И ВАЛИ В ГРЕЦИЮ, ТАМ ВСЕ ЕСТЬ КАК ИЗВЕСТНО!

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 октября 2016, 20:18

      Как писали в советские времена:"Звериный облик капитализма!" А в данном случае - капитализЬма. В нашей стране,увы, капитализм, чаще всего, именно с "Ь"!

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 > multiscan 7 октября 2016, 20:40

      ДАЖЕ НЕ ОБЛИК - ОСКАЛ!

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