Препелицэ: «В Европе чемпионат России считают сильным. Здесь много игроков хорошего уровня»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ рассказал о причинах перехода в российский клуб этим летом из «Лудогорца».

– В конце августа вы подписали контракт с нашим клубом. Расскажите о том, как возник этот вариант.

– Об интересе «Ростова» узнал за 2-3 дня до закрытия трансферного окна. Прошли переговоры, и теперь я здесь (улыбается). Если честно, то давно думал о том, чтобы покинуть «Лудогорец», поэтому решил не упускать шанс перейти именно в мою нынешнюю команду.

– Слышали о «Ростове» до перехода?

– Смотрел матчи с «Андерлехтом» и «Аяксом». Мне очень понравились эти игры. Когда узнал, что в клубе мной интересуются, то сразу же посмотрел результаты команды в прошлом сезоне. Они меня впечатлили. Кстати, у меня играет друг в «Андерлехте», он посоветовал мне принять предложение, так как его очень впечатлил «Ростов».

– Почему хотели покинуть «Лудогорец»?

– Когда вернулся в команду после чемпионата Европы, у меня был разговор с главным тренером команды. Он сказал, что мне нужно встраиваться в командную игру. Я старался, но шанса проявить себя не было. Меня не устраивала роль запасного, поэтому стал искать новую команду.

– Что знали о чемпионате России?

– В Европе его считают довольно-таки сильным. Здесь сложно играть, так как много футболистов хорошего уровня. К тому же летом в «Зенит» перебрался Мирча Луческу. Он бы точно не стал работать в слабом чемпионате.

– Когда-нибудь смотрели матчи Премьер-лиги?

– Конечно. Видел игры «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Рубина». Я знаком с российским футболом. Например, в «Тереке» и вовсе играет мой друг Георге Грозав.

– Российский чемпионат сильнее болгарского и румынского?

– Думаю, что да. Например, в Болгарии на хорошем уровне играет только «Лудогорец», а в России много известных команд. Практически такая же ситуация и в Румынии, где лидер «Стяуа» из Бухареста.