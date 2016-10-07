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  • Нигматуллин: «Отмечаю день рождения вместе с Путиным, но в разных местах»

Нигматуллин: «Отмечаю день рождения вместе с Путиным, но в разных местах»

7 октября 2016, 14:07
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, которому сегодня исполнилось 42 года, поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина.

«Нужно вырасти в шалаше на необитаемом острове, чтобы не знать, что у тебя день рождения в один день с президентом. Я, в силу того что родился в мегаполисе, и там же живу в тесном контакте с социальным миром, и уважаю своего президента, конечно же, об этом знаю. И обычно отмечаю с ним вместе, но в разных местах. Желаю ему оставаться таким же бодрым, такой же сильной личностью. Я горжусь, что у России такой президент, которого уважает весь мир.

Пока что я бодр и весел, получаю удовольствие от жизни. И в свои уже 42 года буду встречать день рождения в отличном настроении. Он застанет меня в пути – буду возвращаться домой в Москву. Но я все равно буду праздновать – в кругу близких: своей семьи, родителей, детей и супруги. В прошлом году я достаточно шумно отмечал и выступал в одном из заведений Москвы. В этом году решил отмечать более спокойно», – цитирует Нигматуллина Национальная служба новостей.

Источник: Бомбардир.ру
Нигматуллин Руслан
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