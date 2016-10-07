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    Кирьяков: «Цель «Арсенала» одна – набирать очки в каждом матче»

    Новый главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ощущениями от новой должности.

    – Вы дебютируете в качестве тренера клуба премьер-лиги. Какой она вам представляется? Вот есть мнение, что уровень футбола снизился после ухода Халка и ряда топовых игроков.

    – Одно дело видеть лигу в роли аналитика, наблюдателя, и совсем другое – видеть лигу изнутри. Думаю, изнутри все намного интереснее и многограннее. И на этот вопрос смогу ответить через некоторое время развернуто.

    – Перед командой поставлена конкретная задача?

    – Цель одна – набирать очки в каждом матче. Будем двигаться от игры к игре и решать ее.

    – Нет четкой задачи, например, сохранить место в РФПЛ?

    – Это общая цель. А я имею в виду ближайшую. Она – набирать очки в каждом матче.

    – Вы общались с прежним главным тренером Сергеем Павловым?

    – Нет, но хочу это сделать в ближайшее время.

    – Он свою отставку назвал нелогичной. Как это прокомментируете?

    – Вопросы, связанные с отставкой, – всегда тонкие. Не хотел бы это комментировать. В любом случае, команда внизу таблицы. Это факт. А обо всем остальном думайте сами.

    - Первый матч под вашим руководством «Арсенал» проведет против «Краснодара», который не так давно возглавил Игорь Шалимов. В четверг объявлено, что он заключил контракт на три года. Можно назвать эту игру символичной, ведь вы хорошо знакомы и долго работали вместе в структуре РФС?

    – Это будет интрига! Многие об этом матче будут писать и говорить.

    – Не общались с Игорем Михайловичем после назначения?

    – Нет. Да, мы друзья, долгое время играли вместе в сборной. Но каждый будет решать свою задачу. Каждый из нас будет по разные стороны баррикад.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.10.2016 00:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      АМР1972 7 октября 2016, 20:53

      Удачи

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