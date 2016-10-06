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    Симонян: «Отставка Валентина Иванова связана с матчем «Зенит» – «Спартак»

    Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал уход Валентина Иванова с поста главы Департамента судейства и инспектирования РФС.

    – Это его решение. Что тут сказать…

    – Удивлены?

    – Что тут комментировать… Можно винить Иванова в подготовке судей, я сам был тренером и за все отвечал. Но если мой игрок не забил пенальти, кто виноват? Тренер. То же самое, если пропустил между ног вратарь. Но ответственность должен нести и сам арбитр! Ну а решение Валентина Валентиновича – его. Он поступил мужественно.

    – Кто теперь возглавит департамент?

    – Не знаю. Кого выберут, тот и возглавит. Есть Левников, есть другие… Бутенко. Посмотрим. Есть опытные люди, которые могут возглавить. Но судьи должны сами готовиться. За них Валентин Иванов судить не мог. Судил Сергей Иванов, а за него, к сожалению, отвечает Валентин.

    – Все это связано с матчем «Зенит» – «Спартак»?

    – Да, это послужило взрывом. Ошибки случались и до этого, претензии были Валентину Валентиновичу. Но скажу так: готовьте сами себя, господа судьи!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2016 17:19
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 00:26

      даже старая свинота маразматики и нытики ну ниграмма совести и объективности

      1
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 6 октября 2016, 20:43

      Валентин Иванов-порядочный человек,наломал дров судья,(хотя не В.Иванов отвечает за их подготовку)подал в отставку и не цеплялся за должность...

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат 6 октября 2016, 20:42

      А почему именно Зенит-Спартак, где судья не совершил никаких результативных ошибок. Кроме разве ошибочно зафиксированного офсайта у Кокорина, чисто выходившего один в один и сбитого Бокетти зацепом сзади. Почему не Ростов-ЦСКА? Где судья Егоров не назначил два пенальти в ворота сами понимаете кого. И не дал КК за фол последней надежды Березуцкому. Он даже не увидел фола, когда Азмун обыграл обоих центральных защитников и был сбит на линии штрафной ударом шипами в кость.

      2
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 6 октября 2016, 20:36

      Мутко не мути -наведи порядок в своем хозяйстве. Какой министр такой и порядок. Прежде чем выгонять подготовьте достойных. Где расширенный список судей. Где выстроенная система подготовки. Легче легчего пригласить иностранцев и получить откат.

      1
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      Рейтинг: +1363

      Lilipyt 6 октября 2016, 20:17

      Я ахуеваю, судья ошибся один раз и тут отставка. Чтобы не было таких косяков, помогите судьям разрешив видео повтор. Тогда вопросов не будет! А пока будем смотреть и ныть, что судья слепой.

      5
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > Lilipyt 6 октября 2016, 20:46

      Так ведь именно судья не просто ошибся, а ошибся против Спартака, а значит имел несчастье не понравиться г-н Мутко, который, хоть и называется питерским (на самом деле он из Краснодара как и его дружок Сердюков), но давно болеет за Спартак. Родство душ, понимаете ли? Иди чего другого?

      1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 6 октября 2016, 20:14

      Это Симоняну так кажется. На самом деле это дрязги Мутко и Иванова. И ничего более. Матч Зенит-Спартак тут совершенно ни каким боком.

      -2
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      Рейтинг: +123

      Bukmop 6 октября 2016, 19:58

      Мудко на мыло

      -1
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      Рейтинг: +33

      Alex_004 6 октября 2016, 19:28

      И Вам Никита Павлович пора завязывать - дача, огурцы, помидоры, чистый воздух. Под старость лет самый раз. Толку от Вас в РФС вообще никакого.

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Alex_004 7 октября 2016, 10:18

      Толку...никакого, один вред.

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 6 октября 2016, 18:44

      Аленичев отвечает-пишут же знатоки. Причем судьи?

      0
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      Рейтинг: +3242

      Опорник84 6 октября 2016, 18:25

      Был-бы честным не подал в отставку! Значит все не так хорошо! Сегодня судья сплавил Спартак, а завтра сплавят Зенит и Питерцы завоют! И так может продолжаться до бесконечности, а мы болельщики смотрим всю эту ,хотелось выругаться, но не буду, смотрим это безобразие! Говорят футбол для зрителя, только люди которые причастны к игре,и футболисты тоже, смеются над нами, а мы собачимся между собой! В футболе крутятся огромные бабки и им на нас наплевать!

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