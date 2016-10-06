Санчес и Озил хотят получать в «Арсенале» по 250 тысяч в неделю

Игроки «Арсенала» Алексис Санчес и Месут Озил выразили желание продлить контракт с лондонским клубом. Сообщается, что чилийский нападающий и немецкий полузащитник выдвинули руководству «канониров» свои условия, согласно которым они хотят получать по 250 тысяч фунтов в неделю.

Стоит отметить, что эта сумма на 70 тысяч больше той, которую футболисты обсуждали с клубом в рамках предварительных переговоров около года назад.

Нынешние соглашения Санчеса и Озила с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2018 года.