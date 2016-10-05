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    Коулмэн: «Россия позволила нам играть в красном, а португальцы заставили надеть серый комплект»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн в преддверии матча отбора на ЧМ-2018 против команды Австрии выразил надежду, что его подопечные смогут сыграть в красном комплекте формы.

    «Могу сказать, что никто не хочет играть в нашей серой форме, я был бы счастлив никогда не увидеть ее снова. Мы всегда хотим играть в красном комплекте, нам нравится быть в этих цветах. В них хорошо выглядишь.

    Португалия в полуфинале Евро заставила нас играть в серой выездной форме, даже несмотря на то, что они и сами в том матче носили гостевой комплект. Россия любезно позволила нам играть в красном, когда мы их победили, хотя они могли потребовать от нас выступать в сером.

    Игроки будут говорит об этом, австрийцы будут знать об этом, они не могут не знать Я должен был бы сказать, что футболистам все равно, в какой форме играть, но это не так.

    Если нам придется надеть серый комплект, то мы смиримся этим, но в идеале мы хотим быть красными», – сказал Коулмэн.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.10.2016 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +177

      miklos 5 октября 2016, 21:04

      да мы вообще много что вам позволили в тот день. подумаешь, форма..

      3
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      ...
      Рейтинг: +33715

      zra78 > miklos 6 октября 2016, 00:21

      Точно

      1
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