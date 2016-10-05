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    Муслин: «Думаю, «Спартак» останется вне тройки призеров»

    Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин считает «Зенит» главным фаворитом РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист известен в России по работе в «Локомотиве», «Краснодаре» и «Амкаре».

    «Слежу за чемпионатом России. Слышал, что в мою бывшую команду «Локомотив» вернулся Юрий Семин. Ничего страшного, что команда не может выиграть на протяжении четырех матчей. Еще поднимутся. Нужно время. Семину нужно дать поработать.

    Кто станет чемпионом? Думаю, «Зенит». А «Локо» желаю попасть в первую тройку. Наверняка в тройку попадет и ЦСКА, а вот «Спартак», думаю, останется вне тройки призеров», – заявил Муслин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2016 18:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8122

      nik55 6 октября 2016, 11:52

      муслин-суслин-эксперт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 октября 2016, 00:46

      По мне так по нынешним раскладам у паровозов на порядок больше шансов поехать в пердив, чем подняться в первую тройку...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 6 октября 2016, 00:08

      Да ..... " Спартаку " место в тройке не светит ........

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > VikNMar 6 октября 2016, 06:34

      Полностью согласен, но если буду неправ готов извиниться. Думаю что 4-5 место по окончанию сезона.

      0
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 5 октября 2016, 22:49

      1.ЗЕНИТ 2.РОСТОВ 3.КРАСНОДАР 4.ЦСКА.

      -2
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      Рейтинг: +11370

      alp 5 октября 2016, 21:42

      я думаю, 5-6 место забронировано спартаком на ближайшие лет 20 )))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11370

      alp > VVM1964 5 октября 2016, 23:18

      видимо, ты и сам еще не в возрасте, если не понимаешь, что такое сарказм ;-)

      -3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 21:21

      Ну похоже Зенит то будет чемпионом, потому что ЦСКА провальное в этом году, Спартак вон потряхивает сильно, Краснодар с Ростовом ну сенсационно как то будет уж. Вот за 2-3 места и будут биться Спартак, ЦСКА, Ростов и Краснодар, а Локомотивом там даже и пахнуть не будет с таким составом и игрой.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Фан666 6 октября 2016, 06:43

      Ты прав на все 100%.

      1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 5 октября 2016, 20:12

      мели емеля ......

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 5 октября 2016, 19:45

      с Динамо поменяются местами

      -2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 октября 2016, 19:28

      В пердив

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 октября 2016, 18:49

      не выше пятого светит мясным

      -1
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