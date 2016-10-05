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    Кошельников ушел с поста президента «Арсенала» из-за нехватки времени

    Петр Кошельников объяснил мотивы своего решения покинуть пост президента тульского «Арсенала».

    «Я сам решил, добровольно. Понимаете, здесь небольшая коллизия, все-таки клуб в Премьер-Лиге и требует очень-очень много времени. Я не смогу заниматься им факультативно, ведь я еще председатель Счетной палаты Тульской области. Это госдолжность, и, конечно, совмещать очень тяжело. Но это не означает, что я самоустраняюсь и не буду помогать клубу, продолжу ему помогать на общественных началах. Просто будет человек, который будет этим постоянно заниматься.

    Безусловно, предложение о смене главного тренера высказал новый президент, но я не хочу сказать, что с чем-то Павлов не справился; хотел бы сказать ему добрые слова и спасибо. Но есть определенный нюанс, как и в любом спортивном клубе. Может быть, наступает момент, когда надо делать что-то по-другому. Никакого провала не было, но...», – заявил Кошельников.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2016 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 5 октября 2016, 20:41

      В ПЕРДИВЕ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ЧТО ТО ПО ДРУГОМУ.ТАК С ЛЮДЬМИ НЕ ПОСТУПАЮТ

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