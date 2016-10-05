Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маевский: «Восхищаюсь футбольным долголетием Калачева»

    Полузащитник «Анжи» и сборной Белоруссии Иван Маевский выразил восхищение по поводу футбольного долголетия футболиста «Ростова» Тимофея Калачева.

    «Матч с французами, можно сказать, вообще не требуется восстановления. Ты добился положительного результата, ты на эмоциях, на позитиве. Когда у тебя хорошее моральное состояние, ты и физически быстрее приходишь в норму. Два дня – и все.

    Возьмем пример Тимофея Калачева. Матч с французами был во вторник, а в пятницу он уже играл за «Ростов». Я со своей девушкой Дашей восхищаюсь Тимофеем. В 35 лет проводить три игры в неделю — это круто. Да еще и одну из них в Лиге чемпионов», – считает Маевский.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2016 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 октября 2016, 22:56

      Могу сказать только одно: "Мужик!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 > Black Giz 6 октября 2016, 08:10

      И в команде МУЖИКОВ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > yaran56 6 октября 2016, 21:26

      Азм есть истина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 5 октября 2016, 21:58

      Тертый калач!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 5 октября 2016, 19:40

      Такие харизматичные игроки на вес золота... Матёрые, опытные, уверенные. Калачёв, Бухаров, Гацкан... здоровья и удачной игры! С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 5 октября 2016, 15:03

      Калачев и Гацкан это дядьки Ростова! Молодые смотрят и видят, что им есть на кого ровняться и куда стремится.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 5 октября 2016, 13:21

      Бегает получше молодняка. Работяга!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 5 октября 2016, 12:28

      Калач - МАШИНА! Дай Бог ему здоровья!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 октября 2016, 10:25

      Он всех восхищает.

      11
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11