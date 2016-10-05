Пуйоль поддержал Тер Штегена

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал голкипера Марка-Андре Тер Штегена после неудачного матча с «Сельтой» в последнем туре Примеры.

«Считаю, что Тер Штеген один из лучших вратарей в мире. Я вижу, что он приносит команде много пользы, и я его полностью поддерживаю. Конечно, плохо, когда вратари допускают ошибки — это приближает к пропущенному голу, но после этого нужно продолжать играть с той же уверенностью.

У него есть характер, чтобы без проблем преодолеть любую подобную ситуацию», – заявил Пуйоль.

Напомним, что в матче седьмого тура Примеры «Барселона» уступила «Сельте» (3:4) на выезде.