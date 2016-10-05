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    «Тараз» разорвал контракт с Алиевым

    Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев покинул казахстанский «Тараз».

    «По обоюдному согласию мы решили разорвать контракт. У футболиста семейные проблемы, поэтому он вынужден был уехать», – приводит слова спортивного директора клуба Каната Шертаева Vesti.kz.

    Напомним, что в июне 2016 года клуб подписал контракт с 31-летним футболистом. За это время он провел девять матчей, в которых забил один гол. Алиев имеет опыт выступления за киевское «Динамо», московский «Локомотив» и «Анжи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2016 06:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 5 октября 2016, 10:34

      Потому шо он питараз.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 5 октября 2016, 07:09

      киевское «Динамо», московский «Локомотив» и «Анжи»

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