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    Адамов: «За «Ростов» сейчас болеют даже те, кто ненавидел футбол»

    Бывший футболист «Ростова» Роман Адамов поделился мнением об успехах клуба, а также рассказал про болельщиков донского клуба.

    «Результат есть – конечно, болельщики будут добрее к команде. Не будет результата, и все эти дьяволы проснутся. Хорошо еще, если не все. Ростовская публика специфическая. С завышенными амбициями и ожиданиями от команды. Сейчас, конечно, все болеют, поскольку «Ростов» стабильно успешно играет. Болеют даже те, кто раньше кричал, что ненавидит футбол.

    Но клуб нестабильный. Нужна серьезная поддержка. Состав у команды, может быть, не для второго места и Лиги чемпионов, но все равно приличный. Однако на голом энтузиазме Бердыева и ребят, которым то платят, то не платят, «Ростов» долго не протянет», – заявил Адамов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2016 18:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 октября 2016, 05:57

      из старого поколения у Ростова много болельщиков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 4 октября 2016, 20:27

      особенно в следующем туре

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11368

      alp 4 октября 2016, 20:12

      мне симпатичны все немосковские клубы, которые показывают красивую игру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 4 октября 2016, 18:51

      Ростов! Мочи Спартак!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 октября 2016, 18:42

      Ростов это уникальное творение Бердыева, и без серьезного финансового вливания команде будет трудно держать высокую планку....

      8
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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 октября 2016, 18:35

      Правильно, не всё же за Народную команду болеть, Ростов всяко симпатичней)))

      4
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