Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Голкипер пражской «Спарты» будет тренироваться с женской командой

    Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что голкипер команды Томаш Коубек проведет несколько тренировок с женской командой из-за проявления сексизма. Игрок произнес в адрес женщины-лайнцмена Луци Ратаевой оскорбительные выражения, за которые позже извинился. Голкипер сказал: «Женщинам место у плиты. Женщины не должны участвовать в мужском футболе».

    «Коубек проведет несколько тренировок с одной из наших женских команд, чтобы лично убедиться, что женщины могут быть полезны не только у плиты. Лично я люблю женский футбол и считаю, что его нужно поддерживать», – заявил Коталик.

    Источник: ФК «Спарта»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2016 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 4 октября 2016, 18:44

      Может, ему просто не нравятся женщины?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 4 октября 2016, 18:27

      Повезло:)
      Не ясно что это докажет, если он сказал - "Женщины не должны участвовать в мужском футболе". Они же будут участвовать в женском?
      Помнится как-то был матч между мужской и женской командой? Счет был... как бы помягче... Короче, не слишком успешное выступление женской команды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 октября 2016, 18:23

      Надо держать себя в руках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 октября 2016, 17:45

      никакой свободы слова)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11