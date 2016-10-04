Агент Петреску: «Ведем переговоры о расторжении контракта с «Кубанью»

Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что ведет переговоры с клубом о расторжении контракта. Отметим, что соглашение между Петреску и краснодарским клубом действует еще два года.

«Мы ведем переговоры о расторжении контракта Петреску с «Кубанью». Инициатором расторжения выступил клуб. Причины связаны не только со спортивными результатами команды. Но в данный момент специалист продолжает работу, проводит тренировку», – заявил Пырнэу.

Отметим, что ранее появилась информация, что новым главным тренером «Кубани» станет Александр Григорян.