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    Газзаев: «Российские судьи зачастую ломают целые матчи»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказал мнение об уровне арбитров в российской Премьер-лиге.

    «Тот факт, что наших судей так долго не приглашали работать на чемпионаты мира и Европы, – показатель низкого уровня их квалификации. Главная проблема заключается в манере судейства в России. Классный арбитр должен незаметно контролировать игру. Тогда он будет отвечать высоким требованиям хорошего чемпионата. Правильная профессиональная и современная манера судейства должна быть заказом со стороны РФС и РФПЛ.

    Сейчас наши судьи не просто вмешиваются, а зачастую ломают целые матчи. Иногда одна такая ошибка влияет не только на исход встречи, но и на целые турниры. Такого быть не должно. Это не говоря уже о том, как портится внешняя составляющая матчей РФПЛ. Постоянные свистки и остановки портят зрелище, ломают ритм и темп игры. Футболисты после каждого единоборства, вместо того чтобы продолжить борьбу в эпизоде, останавливаются и смотрят на судью в ожидании свистка. В итоге вместо удовольствия от футбольного спектакля мы получаем неполноценные рваные впечатления от просмотра российского футбола.

    Что касается главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова, то считаю его интеллигентным и высокопрофессиональным человеком. Не вижу смысла обсуждать возможность перемен в руководстве судейского корпуса, поскольку такая мера ничем нам не поможет», — сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2016 18:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 3 октября 2016, 23:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну ЦСКА в 90% судят правильно как и Спартак , потому их трахают в европе все , там купленых судеек нет

      -6
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      Рейтинг: +427

      policepnz > B_A_IV 4 октября 2016, 10:27

      ЦСКА со Спартаком и здесь все чпокают, а они лидерах

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 3 октября 2016, 20:35

      "зачастую" - неправильное определение !!!! слишком часто- будет правильней!!!!!

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 3 октября 2016, 19:11

      Ну ошибся да, никто не спорит, но Спартак сам хорош что проиграл в обороне проходной двор! Где работа карреро!!!??? Хотя сам болею за Спартак!

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor > dimon2602 3 октября 2016, 22:43

      Ошибался судья специально.

      -1
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      Рейтинг: +873

      sined1951 3 октября 2016, 19:08

      Шум поднимать не стоит. В других чемпионатах судьи ошибаются еще хлеще. В Англии, например, ни игроки, ни тренеры команд не имеют право критиковать судейство. Иначе будут наказаны.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 октября 2016, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думается, после этого шума судьи вообще перестанут симпатизировать спартаку. И побед красно-белым ещё долго не видать )

      -8
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 > APchelov 3 октября 2016, 19:41

      А где ты увидел ошибку???там не ошибка была а планомерное убивание одной команды,просто если у тебя есть глаза то просто просмотри видео матча перед обоими пенальти,были пропущены нарушения со стороны Зенита и это уже два гола Зениту подарил судья а сколько он ещё натворил

      3
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      Рейтинг: +415

      radga 3 октября 2016, 18:43

      Целиком и полностью поддерживаю статью. Добавлю лишь, от этого а первую очередь зависит посещаемость. Футбол для кого - ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКА! А какой-то судьишка считает что он центральная фигура в матче и издевается над тысячами людей. Наказать и жестко - Иванова вплоть - не допускать к судейство вообще. Это станет уроком для оставшихся.

      7
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 3 октября 2016, 18:40

      Все правильно ни чего менять не надо, как носили чемоданы так пускай и носят

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