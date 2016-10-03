Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кобелев: «В России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение об уровне судейства в чемпионате России.

    «Каждый год мы много говорим о судействе. Судьи, как и футболисты с тренерами, ошибаются, но бывает, что ошибки четко проглядываются, и некоторые начинают этим манипулировать. Иногда создается впечатление, что люди трактуют один и тот же момент по-разному. Арбитры ошибаются во всех чемпионатах, но в России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются.

    Сейчас никто толком сказать не может, кто отвечает за судейство. РФС не отвечает, Премьер-лига не отвечает, если в ответе один Валентин Иванов, то это неправильно. Должна быть система, в любом случае РФС должен нести ответственность. Если мы хотим все скинуть на Иванова, то, извините за каламбур, вместо него придет Петров или Сидоров. Так легче всего – поменять руководителя и поставить другого. Но в чем смысл? Надо найти корень проблемы», — сказал Кобелев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2016 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 4 октября 2016, 15:45

      А ведь правильно сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 октября 2016, 13:22

      Интересно, а что это за команды такие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 4 октября 2016, 12:51

      корень проблем-это админресурс,госбюджет,кумовство и закулисные игры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 3 октября 2016, 23:04

      ну помниться беспредел судейский в отношении Крыльев... валили туров 9 голы отменяли пенали левые ставили.... а нормальные Спартаковцы есть , но здесь гумно какоето

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 22:29

      Все равно больной зуб удаляют-также надо продажного Сергея Иванова удалить навсегда из нашего чемпионата.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 октября 2016, 19:18

      конерь проблемы корупция и она с самого вверха страны а не в судье Иванове

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 3 октября 2016, 17:45

      почему УЕФА не возражает по поводу введения итальянцами видеопросмотров, а нам якобы западло ломать "дух футбола"?
      когда придёт команда с УЕФА -"СМОТРЕТЬ ВИДЕО", будут смотреть, но не факт, что будут смотреть то, что надо....
      пока есть возможность влиять на футбол, зачем Мутке огтказываться от неё? только скоро ли созреют европейцы???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2774

      волчарик > семечкин 3 октября 2016, 17:57

      видеопросмотры пока запускают в тестовом режиме.но чесно говоря скорее бы приняли это правило

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > волчарик 3 октября 2016, 18:38

      хоккей тоже полноценная игра, не менее скоростная и динамичная.... противники видео повторов наверняка были и там и противились они по тем же причинам, про "особый дух" и "статус" хоккея....
      но ничего, ввели и не жужжат.... по пять минут иногда смотрят со всех сторон, но потом выносят решение....
      правильную схему можно придумать, было бы желание.... вот вчера Азмун в первом эпизоде падал сам и арбитр это видел... во втором, Азмуну помогли упасть, но помня о первом случае, арбитр и тут не дал штрафной и я считаю это правильным... а будет просмотр- будет повод карать за симуляцию и поверь, симуляция прекратится...
      арбитров на матч можно брать штук по пять и за минуту до выхода бросать жребий, кому судить, чтоб у купцов в пять раз денег больше уходило на подкуп...
      после первой ошибки менять главного и отправлять в третью лигу на стажировку, наказав предварительно деньгами....
      научатся судить ЧЕРЕЗ ДВА ТУРА!!!!!! ВИДЕОПОВТОРЫ БУДУТ НЕ НУЖНЫ, ПРОСТО НОМИНАЛЬНО БУДУТ

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2774

      волчарик > семечкин 3 октября 2016, 18:53

      полностью согласен,еще волейбол теннис.только в футболе один момент может решить судьбу целого турнира.пример последняя лч и не поставленный пенальти в сторону атлетико

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +763

      alex1004 > семечкин 3 октября 2016, 20:55

      Во многом согласен, но где брать столько судей? Главный и боковой судья это разные вещи. Футболисты же не бросают жребий кому сегодня в воротах стоять, а кому бежать голы забивать. Такое конечно возможно, но во дворовом футболе, да и то как правило там роли определены.
      Карать за любые ошибки тоже не совсем верно. Представьте, Вас попросили красиво и без ошибок переписать строк десять текста и за каждую не красивую закорючку будут бить дубинкой по голове. Вы сможете красиво и без ошибок написать? Крайне сомневаюсь... Без ошибок еще куда не шло, а вот красиво.
      На мой взгляд карать надо за ощутимый уклон в судействе в пользу одной из сторон. Первый раз может быть игр на 10-20, а второй раз пожизненно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 октября 2016, 17:32

      Столько лет в футболе и не знаешь,где корень проблемы?-В государстве,где взятки и воровство являются путеводными звёздами.Мудко столько в свой адрес проклятий получил,что,живи он при этой должности в СССР,уволился бы после первой критики.(любой завмаг его бы на херу вертел по значимости)А в наше время его дубиной не выгонишь-хорошо живёт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > yorgenbarenz 3 октября 2016, 18:45

      Про завмага прям +++++

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11