Орлов: «Лодыгин? С таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни ЛЕ, ни чемпионат России»

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в матче со «Спартаком» (4:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

«В первом тайме «Зенит» не превзошел «Спартак», красно-белые были лучше. А вот после перерыва зенитовцы соперника переиграли. Хотя первый пропущенный гол Лодыгина – это нелепость.

Решать главному тренеру. Но с таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России. Более того, нужны еще два центральных защитника», – заявил Орлов.