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  • Орлов: «Лодыгин? С таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни ЛЕ, ни чемпионат России»

Орлов: «Лодыгин? С таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни ЛЕ, ни чемпионат России»

3 октября 2016, 11:59
40

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в матче со «Спартаком» (4:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

«В первом тайме «Зенит» не превзошел «Спартак», красно-белые были лучше. А вот после перерыва зенитовцы соперника переиграли. Хотя первый пропущенный гол Лодыгина – это нелепость.

Решать главному тренеру. Но с таким вратарем «Зенит» не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России. Более того, нужны еще два центральных защитника», – заявил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Лодыгин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (40)
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Диктор
1475486506
Ну почему же не может если будут судить как в матче со Спартаком то реально есть все шансы за счет судейства вылезти .
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Диктор
1475486588
Лично я понимаю почему Спартак во втором тайме сник-когда понимаешь что судья играет полностью на стороне соперника то это отшибает любое желание играть.
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каа
1475486793
Юра сдал очень сильно...((( но думаю это временное явление...и вскоре эта полоса пройдет..
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uBaH_
1475487193
Что у Спартака,что у Зенита вратари на уровне отыграли)))))
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007abdul007
1475487313
а когда-то лодырке пророчили большое будущее, но оказался вратарём уровня Письякова, а может и ниже
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Den Bull
1475487989
Кержакова пусть ставят
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Zenit-84
1475488222
Спасибо за "поддержку" Юры Геннадий Сергеевич...
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Vladimir1892
1475488752
То его возносил, то теперь он плохой. Орлов одним словом. На самом деле он хороший вратарь, но психологически его в команде раскачали. Что-то у них там не то. Вспомните как он спокойно раньше играл. А теперь. Мандраж и боязнь ошибиться.
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seawave
1475489478
Орлов, ты чего, когда это пищевик был лучше Зенита???
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Freyk
1475491369
Когда Лодыгин пришел в «Зенит», он был сильнейшим вратарем России, ошибок почти не допускал. Странно, что за последние год-полтора он начал так часто ошибаться, теперь, конечно, заслуженно его Стас Черчесов не приглашает.
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