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  • Калитвинцев: «Динамо» даже на тренировках иногда не хватает игроков для равных составов»

Калитвинцев: «Динамо» даже на тренировках иногда не хватает игроков для равных составов»

3 октября 2016, 06:43
6

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил, что им удалось выиграть у «Мордовии» (1:0) в 15-м туре ФНЛ за счет командного характера.

«Когда есть командный характер, такие матчи и вытаскиваются. У нас даже тренировки проходят иногда в неравных составах – не потому что наигрываем, а когда людей не хватает. Считаю, когда на одного меньше – это не так страшно, главное, правильно перестроиться. И мы это отрабатываем, в том числе на тренировках. Сегодня это получилось. Спокойно в перерыве поговорили. Единственное, что не совсем удалось, – это выходы из обороны в атаку: только дважды они у нас эффективно сработали. Но в целом ребята выполнили все, о чем мы их просили.

Возможно, судья предвкушал грубую игру и поэтому с первых минут начал давать карточки, чтобы борьба не зашкаливала. Но это была нормальная, мужская борьба, даже если локтями где-то толкались, то просто в пылу, в азарте», – заявил Калитвинцев.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. ФНЛ Динамо Мордовия Калитвинцев Юрий
Комментарии (6)
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NEMETSRUS
1475467480
так держать динамо
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FanatSerj
1475481173
Сложный матч в меньшинстве победить на выезде это много во стоит.
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Polilux
1475486530
Очень грамотная игра в меньшинстве!
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panmon
1475496338
Вернетесь в премьер-лигу (а в этом сомнений нет) так к вам сразу всяких деревяшек понабежит за большие деньги, чтобы тренировались в полных составах...
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