Калитвинцев: «Динамо» даже на тренировках иногда не хватает игроков для равных составов»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отметил, что им удалось выиграть у «Мордовии» (1:0) в 15-м туре ФНЛ за счет командного характера.

«Когда есть командный характер, такие матчи и вытаскиваются. У нас даже тренировки проходят иногда в неравных составах – не потому что наигрываем, а когда людей не хватает. Считаю, когда на одного меньше – это не так страшно, главное, правильно перестроиться. И мы это отрабатываем, в том числе на тренировках. Сегодня это получилось. Спокойно в перерыве поговорили. Единственное, что не совсем удалось, – это выходы из обороны в атаку: только дважды они у нас эффективно сработали. Но в целом ребята выполнили все, о чем мы их просили.

Возможно, судья предвкушал грубую игру и поэтому с первых минут начал давать карточки, чтобы борьба не зашкаливала. Но это была нормальная, мужская борьба, даже если локтями где-то толкались, то просто в пылу, в азарте», – заявил Калитвинцев.