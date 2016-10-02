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    Глушаков: «Мне стыдно за такое судейство»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) отметил неоднозначную работу арбитров в данной встрече, однако заявил, что это не стало главной причиной поражения красно-белых.

    «Не считаю, что судейство помешало нам выиграть. Есть индивидуальные ошибки, мои тоже, я не святой. В моменте с третьим голом не успел. Когда ты набегался и голова думает о судействе, то тяжело. Но все голы на судью вешать нельзя. Есть футболисты, которые ошибались и из-под которых забивали голы.

    Вся страна видела судейство, мне многие серьезные люди после игры написали, что удивляются, как мы забили два гола с таким судейством. Как решать эту проблему? Мне стыдно за такой чемпионат и не хочется даже комментировать», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2016 22:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 4 октября 2016, 13:39

      А всей стране стыдно за таких футболистов как ты. Не нравится, уёбы... в европейский чемп, а, ну да, ты же там не нужен никому и платить и близко столько не будут... И завязывай ныть, Уфе проиграли, плакал про судью, Зениту, тоже про судью, а когда выигрывали молчал, орал какая у вас игра прекрасная. http://bombardir.ru/news/482581

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 3 октября 2016, 07:08

      Плохому танцору всегда что-то мешает!

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 06:50

      И еще заметьте ваш Луческу ни разу не сказал мы мол играли сильнее, выиграли по делу,человек еще видать не со всем совесть потерял.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 06:48

      Дай Бог чтобы вас также судили-мне с вами крысами говорить не о чем,просто высказываю свою точку зрения.

      0
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      Рейтинг: +33

      Alex_004 3 октября 2016, 00:12

      Денис, ты поменьше-бы болаболил с судьями, смотреть противно! Третий гол твой! от Витселя привет!

      2
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      Рейтинг: +1860

      mahan 2 октября 2016, 23:30

      Все правильно сказал. Тянут Зенит за уши, газпром решает вопросы, не игроков так судей покупают. Иванов вон из судей.

      -1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > mahan 3 октября 2016, 07:09

      Что за детский лепет, иди давай уроки учи!!

      -2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > mahan 3 октября 2016, 07:10

      В лиге европы тоже за уши тянут , а вас топят по самое не балуй!!!

      -1
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      Рейтинг: +1860

      mahan > Пельш 1 3 октября 2016, 10:27

      Ты сначала сопли утри.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 2 октября 2016, 23:10

      Дэн! А за свою игру не стыдно?!!

      2
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      Рейтинг: +823

      diktatop > plehanov6 2 октября 2016, 23:39

      он признался в ошибках и он та как рабочая лошадка столько делает...

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 октября 2016, 22:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков- бездарь, почему тебе не стыдно за свою игру?

      -4
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 октября 2016, 22:54

      в еврокубках покажут где место зинки

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 октября 2016, 22:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      - "Когда ты набегался и голова думает о судействе, то тяжело".
      Игрок должен думать не о судействе, а об игре.
      - "Вся страна видела судейство".
      Не только видела, но и слышала. Комментаторы предвзято подводили аудиторию под неправильное судейство.
      - "как мы забили два гола с таким судейством".
      А вы их не забили. Их подарил вам Лодыгин. За что и должен быть переведён в Спартак.
      Зенитку с победой.

      -5
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      Рейтинг: +823

      diktatop > +50/-50 2 октября 2016, 23:39

      бред несешь)))

      2
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