Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Данильянц: «В матче против ЦСКА мы увидели чудеса от многих футболистов «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц высоко оценил действия своих подопечных в матче 9-го тура РФПЛ, в котором желто-синие одержали победу над ЦСКА со счетом 2:0.

    – В предыдущих двух матчах «Ростов» сбавлял физически во вторых таймах. На этот раз сил хватило?

    – В этот раз не было и взрыва и подъема, как в первом тайме с ПСВ. А раз не было, то не было и последующего упадка сил. Повторю, ребята сегодня превзошли все наши представления о том, что они могут на поле – как физически, так и в игровых аспектах. Сегодня вы видели чудеса от многих футболистов наших.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Футболсмотрящий 2 октября 2016, 22:40

      Да просто - МОЛОДЦЫ !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 2 октября 2016, 22:19

      Это называется - "хорошая серебряная косилка с самозаточкой". РСМ взрослеет прямо на глазах... Удачи!

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11