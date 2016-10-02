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    Грасия: «У «Краснодара» был всего лишь один момент, который и привел к голу»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал итог матча 9-го тура РФПЛ, в котором казанский клуб потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:1.

    «Если мы проигрываем, то не можем быть довольны результатом. В целом игра сегодня получилась достаточно равной. По сути, у «Краснодара» был всего лишь один момент: штрафной, который привел к голу. В первом тайме команды демонстрировали закрытый футбол, а после перерыва игра уже пошла на встречных курсах», – сказал Грасия в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 21:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 октября 2016, 10:15

      Угу,только у "быков" она оказалась несколько равнее.

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 2 октября 2016, 22:43

      ДА ТЫ ЕЩЕ И СЛЯПОЙ!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 октября 2016, 22:07

      далеко не один момент был у краснодара)

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