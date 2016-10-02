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    Попов: «Судья специально ошибался в пользу «Зенита». Но бог все видит»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Повов выразил мнение, что главный арбитр Сергей Иванов, рассудивший матч 9-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом», специально ошибался в пользу соперника.

    «Нам неприятно, что мы выходим на поле и нас так убивают. Я не верю, что так можно свистеть против «Спартака». Второй пенальти – все же видели, что там было нарушение Кришито перед этим на Промесе. Он даже сам сказал, что фол плюс желтая карточка. Судья специально ошибался. Но бог все видит. Пусть судья помнит: бог все видит!» – сказал Попов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.10.2016 20:31
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +24

      seawave 3 октября 2016, 13:08

      Попов, ты дурачок что ли?

      0
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      Рейтинг: +9

      Алекс БК 3 октября 2016, 08:36

      Бог действительно всё видит. Задел, сделанный Аленичевым, подошёл к концу. А Каррера честно доведёт команду до 4-5 места.

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 3 октября 2016, 07:23

      Спартачи 7 туров подряд отскакивали, а ещё обосрались в кубке и в европе. Возникает вопрос - причём тут судья? Не чего зеркало винить, если морда кривая!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +427

      policepnz > Пельш 1 3 октября 2016, 08:40

      ты игру видел, клоунидзе, езжай в свою Латвийскую говностолицу!

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > policepnz 3 октября 2016, 13:10

      Иди нахуй отсюда немощь

      0
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 3 октября 2016, 07:19

      Бог видит, что у тебя ноги кривые,

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 2 октября 2016, 22:52

      Спартак симпатичная команда, но не чемпион. Истерика по поводу судей это показывает. В защите надо разобраться!

      3
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      Рейтинг: +1631

      sерж 2 октября 2016, 22:33

      вот заладили,если по существу то двух мясных тоже надо было удалять
      ну даже удалили бы кришито и не было бы пенальти,все равно срамтак пролетал 3-2

      1
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      Рейтинг: +427

      policepnz > sерж 3 октября 2016, 08:43

      Если бы удалили решето, Зелуиш засадил бы бомжатам стопудово были бы боевые 3:3 , но Миллер промолвился "ожидаемая победа", зашел в перерыве в раздевалку дабы не искушать судьбы, перевел по ляму судьям на счет и делов то)

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 2 октября 2016, 22:29

      Судья ОШИБАЛСЯ и ОЧЕНЬ ЧАСТО!!!

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      Рейтинг: +23

      Виталик Украинский 2 октября 2016, 22:27

      Спартак, в плане подготовки к этой встрече, слил ЛЕ и КР, а тут бац и такая печалька. Кто мог подумать, что после побед над условным Оренбургом проиграют Зениту.

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 октября 2016, 22:26

      А Лодыгин то, как вам помогал, но не судьба! Теперь будете про судью до конца сезона вспоминать.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 октября 2016, 22:26

      Почитаешь такие излияния, и такое чувство, что Спартак это команда девочек

      3
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