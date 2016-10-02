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  • Луческу: «Ошибка Лодыгина? Говорил о подобной ситуации еще до матча»

Луческу: «Ошибка Лодыгина? Говорил о подобной ситуации еще до матча»

2 октября 2016, 20:01
9

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об ошибке голкипера Юрия Лодыгина, которая привела к голу в ворота сине-бело-голубых в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

«Если говорить о первом голе, то я на сегодняшней установке объяснял, что если мяч после штрафного будет отскакивать от земли, нужно выбить его во фланг, а не перед собой. Он допустил ошибку, и это привело к голу. Мы допускаем ошибки, которые обговариваем заранее. Надеюсь, как команды меняются, как игроки меняют свои привычки, также и Юра изменится.

Очень важно, что мы победили, и важно, что мы хорошо проанализировали первый тайм, но это были ошибки Лодыгина, а не команды. Сказал ребятам, что мы должны его выручать, и у нас это получилось. Нет ни одного игрока, который был бы на Юру обижен. Было видно, что все без исключения хотят помочь ему в этой ситуации, и я хочу отметить хороший второй тайм. Все пытались его поддержать и сделать все возможное, чтобы добиться победы», – сказал Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (9)
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qwera 1969
1475430371
Сколько можно? Клоун набриолиненный, задолбал уже. Пижон долбанный! Пускай за Спартак играет. (если возьмут)
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ZzzzzzzzZzzzzzzz
1475431432
Кержаков бы ставил
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Патриот РФ
1475432272
Пора бы уже и М. Кержакову времени больше дать, через матч их ставить. И решить кто номер 1
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Диктор
1475432606
А что про судейство ни слова.?
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Стикс1905
1475437802
Луческу,я Думал ты видишь , что Лодыгин решето. Сколько нужно косяков, чтоб ты это понял?
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Ганнибал Лектор
1475438345
Нет, ну какой-то безграничный кредит доверия у Лодыркина ) Может пора Кержа младшего основным сделать?
Ответить
Zeff
1475439372
Сколько можно привозить! Кержакова в ворота!
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Garrincha58
1475442245
Комментарий удален.
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Inks
1475443832
В конце матча он сделал пару неплохих действий, прыгал в ноги например. Может, когда-нибудь он перестанет косячить. Хочется в это верить
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