Луческу: «Ошибка Лодыгина? Говорил о подобной ситуации еще до матча»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об ошибке голкипера Юрия Лодыгина, которая привела к голу в ворота сине-бело-голубых в матче 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).

«Если говорить о первом голе, то я на сегодняшней установке объяснял, что если мяч после штрафного будет отскакивать от земли, нужно выбить его во фланг, а не перед собой. Он допустил ошибку, и это привело к голу. Мы допускаем ошибки, которые обговариваем заранее. Надеюсь, как команды меняются, как игроки меняют свои привычки, также и Юра изменится.

Очень важно, что мы победили, и важно, что мы хорошо проанализировали первый тайм, но это были ошибки Лодыгина, а не команды. Сказал ребятам, что мы должны его выручать, и у нас это получилось. Нет ни одного игрока, который был бы на Юру обижен. Было видно, что все без исключения хотят помочь ему в этой ситуации, и я хочу отметить хороший второй тайм. Все пытались его поддержать и сделать все возможное, чтобы добиться победы», – сказал Луческу.