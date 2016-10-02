Гладилин: «Спартак» очень хорошо играет против сильных команд – есть мотивация»

Известный в прошлом футболист Валерий Гладилин рассказал о том, чего ожидает от матча 9-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» сыграет против «Спартака».

«Игра будет очень ровной. «Спартак» очень хорошо играет против сильных команд – есть мотивация. Что касается потери Комбарова, то не считаю ее серьезной. Он как играл, так и играет. Проблемы в отборе и в подстраховке никуда не делись. Просто за счет эмоций оборона и средняя линия стала играть компактно.

Не думаю, что Массимо Каррера будет менять тактику и, например, сыграет в пять защитников. Если «Спартак» сядет в оборону, то крупно проиграет. Красно-белым нужно проявлять инициативу и навязывать свой футбол. Но все-таки думаю, что победит «Зенит», команда поймала свою игру», — сказал Гладилин.