Моуринью: «Как бы то ни было, но Руни остается капитаном «Манчестер Юнайтед»»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что Уэйн Руни и дальше будет капитаном команды, несмотря на то, что он потерял место в основном составе.

«Как бы то ни было, но Руни — капитан «Манчестер Юнайтед». Не важно, на поле он или нет. Уэйн — капитан для клуба и для игроков. Он пользуется в команде уважением и поддержкой.

Руни постоянно общается с партнерами по команде и мотивирует их. Сейчас он выполняет в раздевалке те же функции, что и несколько недель назад, когда играл в основном составе. Руни — человек «МЮ», который будет усердно работать и забивать. В этом человеке я не сомневаюсь», – сказал португалец.

