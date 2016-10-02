Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эредивизие. «Аякс» не без проблем обыграл «Утрехт», «Фейеноорд» одержал восьмую победу подряд

    В матче 8-го тура Эредивизие «Аякс» на своем поле в непростой борьбе обыграл «Утрехт» со счетом 3:2.

    В других встречах «Фейеноорд» сломил сопротивление «Виллема II» и одержал восьмую победу в чемпионате подряд, «Хераклес» поделил очки с «Твенте», «Спарта» сыграла вничью с «АЗ Алкааром».

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 8-й тур

    Аякс – Утрехт – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Конбой, 27; 1:1 – Лиувен, 47 (в свои ворота); 2:1 – Шоне, 79 (с пенальти); 3:1 – Зайич, 87; 3:2 – ван дер Маарел, 90.

    Виллем II – Фейеноорд – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Йоргенсен, 16; 0:2 – Тапиа, 76.

    Хераклес – Твенте – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Клих, 40 (с пенальти); 1:1 – Арментерос, 42.

    Спарта – АЗ Алкмаар – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тил, 6; 1:1 – Бройер, 39.

    Удаление: Дюмфирс, 90 – нет.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2016 19:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11