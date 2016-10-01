Клопп: «Были счастливы, когда «Суонси» упустил хороший момент в концовке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы в матче седьмого тура АПЛ против «Суонси» (2:1).

«Были счастливы в тот момент, когда «Суонси» не забил в конце. Это был отличный момент для них.

Второй тайм был таким, каким должна была быть вся игра. Мы были действительно злы на себя после первого тайма.

Думаю, гол «Суонси» мог быть забит из офсайда, но теперь это уже не имеет значения. Больше ничего в первом тайме не происходило», – сказал Клопп.

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