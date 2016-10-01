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    Евдокимов: «Каждую игру так играем, проигрываем практически все в один мяч»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча девятого тура РФПЛ против «Терека» (1:2).

    «Мы, наверное, каждую игру так играем, проигрываем практически все в один мяч. Я бы не сказал, что мы не создаем моменты, они есть. Есть хорошие подходы. Наверное, «Терек» более опытная и мастеровитая команда. У нас не хватает мастерства в завершении, последней подачи, последнего удара.

    Плюс такое психологическое состояние в связи с результатами нашими, что в тех моментах, где мы раньше попали в створ или забили гол, сейчас не попадаем по мячу. Мы работаем и не падаем духом. У меня нет претензий по самоотдаче, по выполнению установки, по движению, но надо срочно прибавлять в завершении», – заявил Евдокимов.

    Сегодня сборная России по мини-футболу сыграет в финале чемпионата мира против команды Аргентины. «Бомбардир» предлагает вам следить за матчем в режиме онлайн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 22:00
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